В Тюмени выберут лучшую студенческую семью

Ежегодный конкурс "Лучшая студенческая семья" стартовал в Тюменской области. Его участниками могут стать обучающиеся всех вузов региона.

Подать заявки на конкурс могут супружеские пары, официально состоящие в браке, в которых хотя бы один из супругов является обучающимся вуза Тюменской области. Возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

Конкурс пройдет в два этапа: с 18 по 25 ноября организаторы проведут экспертизу конкурсных заявок от студенческих семей, 26–28 ноября лучшие семейные пары будут приглашены к участию в конкурсе, пройдут репетиции. 6 декабря состоится очный этап, где супружеские пары примут участие в конкурсных испытаниях: визитной карточке, кулинарном конкурсе, интеллектуальном и творческом этапах.

Участники, занявшие призовые места, получат денежную премию и ценные подарки. Учредители и организаторы конкурса: департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Тюменский индустриальный университет и Тюменский государственный институт культуры.