В Тюмени пройдет открытие мультицентра "Контора пароходства"

Мастер-классы, креативные лекции и спектакли ждут тюменцев на открытии мультицентра "Контора пароходства". Пространство начинает работу 1 декабря.

"Мультицентр объединит представителей дизайна, урбанистики, IT, архитектуры, моды, рекламы, копирайтинга, стрит-арта и изобразительного искусства. На лекториях, форумах, кинопоказах и мастер-классах молодые люди будут развивать креативный капитал города", — рассказывают о новом пространстве в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Молодежный центр откроется на месте конторы пароходства и склада купца Колмакова, где одна часть здания использовалась для конторы, другая как складское помещение. Пространство будет состоять из выставочного пространства, многофункционального зала, холла и тренинговых комнат. Общая площадь мультицентра — 1 200 кв. м.

Подробную информацию об открытии можно будет найти в группе мультицентра "Вконтакте".