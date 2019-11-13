На Харьковской восстанавливают поврежденный канализационный коллектор

10:38 13 ноября 2019
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Фото: пресс-служба администрации города Тюмени

В Тюмени на улице Харьковской продолжаются восстановительные работы на месте повреждения канализационного коллектора. Ночью земляные работы проводили сотрудники "Тюмень Водоканала".

Напомним, повреждение канализационного коллектора на пересечении улиц Харьковской и Одесской произошло 12 ноября, на этом месте провалился асфальт.

"План восстановительных работ не предусматривает отключение водоснабжения. В ночь с 13 на 14 ноября в часы, когда происходит естественное снижение уровня стоков, будут произведены работы в котловане. Дополнительно пройдет телеинспекционное обследование всего участка трубопровода. По итогам ночных работ будет установлена точная причина обвала", — рассказал главный инженер ООО "Тюмень Водоканал" Андрей Максимов.

На время проведения работ движение по улице Харьковской в сторону улицы Пермякова ограничено.

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