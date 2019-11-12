Тюменца судят за ДТП, в котором серьезно пострадал трехмесячный ребенок

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, спровоцировавшего ДТП, в котором пострадал ребенок.

Авария произошла 30 августа 2019 года в районе дома №101 на Салаирском тракте. Водитель Kia Cerato при выполнении разворота не уступил дорогу "ВАЗ-21093", имевшему преимущество в движении. Произошло столкновение, в котором трехмесячный пассажир "ВАЗ" получил тяжкий вред здоровью.

Водитель иномарки обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчина свою вину в ДТП признал.