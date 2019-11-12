В Тюмени застройщика оштрафовали за задержку с квартирами для переселения из аварийного жилья

Прокуратура Упоровского района выявила нарушения в деятельности тюменского застройщика ООО "СИПЭК".

В селе Упорово фирма должна была построить многоквартирный дом и в декабре 2018 года на основании муниципальных контрактов передать в нем 6 квартир районной администрации. Квартиры предназначались для переселения семей из аварийного жилья. Но квартиры были переданы лишь в октябре 2019 года.

Прокуратура в отношении директора ООО "СИПЭК" возбудила административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). В результате суд оштрафовал руководителя на 106 тыс. рублей.