Тюменцев опрашивают насчет требований к вывескам на зданиях

Опрос по поводу правил оформления вывесок на фасадах в Тюмени запущен на портале "Я решаю". Тюменцам предлагают выразить свое отношение к единому стандарту вывесок в городе.

У тюменцев интересуются, на что они обращают внимание, когда видят вывеску на фасаде, что их при этом может раздражать, какие правила при размещении вывески первостепенны, например запреты на размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов, запрет на яркие накладные панели и использование технологий смены изображений.

Отмечается, что при планировании дальнейших работ по регулированию оформления фасадов специалисты учтут мнение тюменцев.