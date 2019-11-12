Будущие депутаты гордумы свои предвыборные программы формируют со школы

Безопасные, чистые, уютные и хорошо освещенные улицы, досуговые центры для детей и семей, современные многоэтажные дома, функциональные озелененные зоны и площадки для активного отдыха - таким видится Калининский административный округ Тюмени ученикам гимназии №1 и школы №22. Об этом ребята рассказали в своих предвыборных программах на деловой игре "Я - будущий депутат Тюменской городской думы".

В конкурсе участвуют 24 школьные команды. Игры проходят с 6 по 15 ноября в различных образовательных учреждениях. Выступления и знания команд оценивает жюри, в котором работают представители городского и областного избиркомов и депутаты. Итоги будут подведены 22 ноября в большом зале гордумы.

Участие в подобных мероприятиях формирует у детей активную жизненную позицию. Они учатся видеть проблемы общества и находить им конструктивное решение, считает заместитель председателя областного Избиркома Светлана Кашкарова. "Я надеюсь и верю в то, что когда вам исполнится 18 лет, вы вместе с друзьями и родственниками будете активно участвовать во всех выборах и избирательных кампаниях, - обратилась к школьникам Светлана Кашкарова и рассказала об олимпиаде, которую Центральная избирательная комиссия РФ запустит 20 ноября.

Наталья Проскурякова дала ребятам несколько практических советов по ораторскому искусству и общению с аудиторией. "Депутат – это общественная деятельность помимо основной работы. Иногда она занимает большую часть нашего времени, но приносит огромное удовольствие, в том числе общение с вами. Я вам желаю, чтобы сегодняшний опыт стал для вас стартовой точкой к будущей карьере", - сказала депутат Тюменской городской думы.

Иван Романчук поддержал коллегу и посоветовал участникам конкурса оттачивать навыки публичных выступлений и учиться работать в команде. "Сейчас даже инженер должен уметь работать в команде и уметь презентовать свои проекты. Какую бы сферу деятельности в дальнейшем вы ни выбрали, эти навыки вам, безусловно, пригодятся", - подчеркнул депутат Тюменской городской думы.