В Тюмени откроется выставка работ Михаила Гардубея

В Центральной городской библиотеке открывается выставка "Тюмень, живописные хроники". На ней будут представлены картины тюменского художника Михаила Гардубея.
Персональная выставка состоит из 30 живописных и графических работ. Посетители смогут увидеть полотна из серий: "Город, в который не водят туристов" и "Тюмень, живописные хроники".
Искусствоведы утверждают, что тема города пронзительно зазвучала в творчестве Михаила Гардубея в начале 1980-х годов. Окрестности Малого Городища стали постоянным источником его творческого вдохновения. Внимательно, бережно и с любовью он осваивает пейзажное пространство этих мест. Главными "героями" становятся уютные, живописные улочки с приземистыми деревянными домиками, украшенными наличниками и дымниками, покосившиеся сараи, огороды.
Открытие выставки пройдет 15 ноября в 17.00, посетить ее можно будет до 10 января 2020 года. Вход свободный.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru