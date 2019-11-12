В Тюмени откроется выставка работ Михаила Гардубея

Михаил Гардубей. Живопись из циклов, посвященных уходящей Тюмени. 2006 / art-design.tyumen.ru

В Центральной городской библиотеке открывается выставка "Тюмень, живописные хроники". На ней будут представлены картины тюменского художника Михаила Гардубея.

Персональная выставка состоит из 30 живописных и графических работ. Посетители смогут увидеть полотна из серий: "Город, в который не водят туристов" и "Тюмень, живописные хроники".

Искусствоведы утверждают, что тема города пронзительно зазвучала в творчестве Михаила Гардубея в начале 1980-х годов. Окрестности Малого Городища стали постоянным источником его творческого вдохновения. Внимательно, бережно и с любовью он осваивает пейзажное пространство этих мест. Главными "героями" становятся уютные, живописные улочки с приземистыми деревянными домиками, украшенными наличниками и дымниками, покосившиеся сараи, огороды.

Открытие выставки пройдет 15 ноября в 17.00, посетить ее можно будет до 10 января 2020 года. Вход свободный.