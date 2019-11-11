В Тюменской области изъяли 1169 боеприпасов и 3,4 кг взрывчатых веществ

В Тюменской области за 10 месяцев 2019 года правоохранительные органы выявили 159 преступлений в сфере незаконного оборота оружия. В ходе расследования уголовных дел было изъято 29 единиц оружия, 1169 боеприпасов и 3,4 кг взрывчатых веществ.

Среди выявленных преступлений 93 были связаны с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, 17 — с незаконным оборотом взрывчатых веществ или взрывных устройств, 40 — с незаконным изготовлением оружия, 6 преступлений — с хищением оружия или боеприпасов, 2 уголовных дела было возбуждено по фактам незаконного изготовления взрывного устройства, 1 уголовное дело было связано с контрабандой оружия.

По сведениям заместителя прокурора Тюменской области Александра Чернышева, за 10 месяцев 2019 года в регионе на 24,7 % снизилось число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия.