Тюменцы могут поздравить одиноких пенсионеров с Новым годом

Ежегодную благотворительную акцию "Новый год для всех!" проводит Областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

Поздравить пожилых людей с праздником приглашают всех тюменцев: достаточно собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приема или поздравить человека лично вместе со специалистами и волонтерами.

"Это не единственный способ порадовать пенсионеров. В преддверии праздника торговые центры города украсят новогодние "ёлки желаний", увешанные игрушками с фотографиями одиноких бабушек и дедушек с их заветными мечтами. Каждый желающий сможет найти время для чуда в предпраздничной суете и подарить пожилому человеку исполнение новогодней мечты", — рассказывают в Областном геронтологическом центре.

Когда все подарки будут собраны, юные волонтеры вместе с "серебряными" добровольцами поздравят пожилых людей, оставшихся без заботы своих близких, и вручат им подарки, сувениры, сладости и другие приятные мелочи. Акция продлится до 15 января 2020 года.

Адрес пункта приема: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, пн.-пт. 08:00-16:30. Подробную информацию об условиях акции можно уточнить по тел. 51-77-05 или в группе фонда "Старшее поколение" "Вконтакте".