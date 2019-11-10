Лидеров добровольческих движений выберут в Тюменской области

Фото Ольги Гениевской

Региональный конкурс лидеров добровольческого движения "Волонтер" состоится в Тюменской области. Заявки принимаются до 11 ноября, награждение пройдет 10 декабря.

Победителей будут определять в номинациях "Лидер добровольческого объединения" (среди участников от 14 до 24 лет) и "Руководитель добровольческого объединения" (от 18 до 55 лет). Анкеты принимаются на электронную почту Координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области: volonter72to@mail.ru. Затем следует отправить ее в МАУ ДО "Центр творчества": centrtworchestwa@mail.ru. Образцы заявки можно найти в положении конкурса.

Участвовать в конкурсе могут волонтеры с опытом проведения социально-значимых мероприятий в 2018-2019 годах, а стаж их работы в волонтерской организации должен быть больше года. Это особенно поможет на главном испытании конкурса – разработке и организации вместе со своим отрядом социальной акции. Чтобы она считалась успешной, ее должны посетить не менее 50 человек. Результатами волонтеры поделятся в СМИ и социальных сетях под хештегами #конкурсволонтерТО, #АВЦ и #доброволец72.

Церемония награждения победителей проекта состоится 10 декабря: ее приурочат ко Дню добровольца в Тюменской области, пишет "Тюменская область сегодня".