Тюменцев приглашают на фестиваль инклюзивной культуры

Фестиваль инклюзивной культуры будет проходить с 11 по 15 ноября в Тюмени. Программа включает мастер-классы по обучению специалистов работе с людьми с ОВЗ и праздник "Белой трости", приуроченный к Международному дню слепых.

Как отмечают организаторы, мероприятия в рамках фестиваля призваны раскрыть и продемонстрировать дополнительные способности, таланты и силу духа каждого участника.

11 ноября в течение дня на остановках общественного транспорта у железнодорожного вокзала, Цветного бульвара и в крупных торговых центрах пройдет акция "Белая трость шагает по Тюмени". Инклюзивные волонтеры раздадут буклеты и познакомят кондукторов, продавцов и кассиров с основными правилами взаимодействия с людьми с инвалидностью.

13 ноября состоится круглый стол на тему "Региональное измерение социальной и образовательной инклюзии". Участниками станут депутаты областной думы, представители департаментов и ресурсного учебно-методического центра ТюмГУ, общественные организации инвалидов.

В этот же день пройдет праздник "Белой трости". Творческие коллективы города, дети, подростки и молодежь с ОВЗ выступят на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер". Здесь также организуют интерактивные зоны, где все желающие смогут научиться основам танца, вокала и пантомимы, а после продемонстрировать наработки на концерте "Увидеть ценность каждого".

14 ноября студенты познакомятся с понятийным полем инклюзии, ее принципами и ценностями и узнают о компетенциях педагога в гетерогенной среде. Кроме того, запланированы инклюзивные воркшопы, интеллектуальные, спортивные игры с завязанными глазами, пишет "Мегатюмень".

Организатор событий инклюзивной направленности Степан Панов отмечает, что задача - показать новые техники взаимодействия с разными социальными группами, чтобы увидеть ценность каждого и помочь развить дополнительные способности, так называемые экстрабилити.