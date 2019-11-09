Инновационные методики реабилитации детей внедряют в тюменском центре

Инновационные методы используют в областном реабилитационном центре "Родник" при реабилитации и санаторно-курортном лечении детей с инвалидностью или ослабленным здоровьем. Один из них – микрополяризация.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, микрополяризация - один из эффективных методов лечения неврологических и психических расстройств у детей. В основе метода лежат физиологические механизмы, изменение деятельности различных участков мозга под воздействием постоянного тока малой интенсивности. Результатом воздействия становится развитие незрелых элементов коры головного мозга.

Методика позволяет добиться улучшения в работе речевого аппарата, справиться с бессонницей и другими психо-неврологическими нарушениями. Однако для результативной работы недостаточно современной аппаратуры, необходима и высокая квалификация специалиста. Врач-физиотерапевт центра "Родник" Ольга Решетова внедрила в практику сочетание транскраниальной и паравертебральной методик микрополяризации, что позволило увеличить эффективность реабилитации и сократить ее сроки.

В "Роднике" также применяют и биорезонансную терапию с помощью аппарата "Hi-top". За время его использования специалисты центра внедрили разнообразные методики применения аппарата. В текущем году начали применять биорезонансную терапию в реабилитации детей с гиперкинетической и атонически-атактической формами детского церебрального паралича.