В тобольской больнице работает кабинет реабилитации для пациентов после инсульта

Кабинет реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт, работает в центральной поликлинике областной больницы №3 в г. Тобольске. Здесь специалисты проводят завершающий этап реабилитации и возвращают людей в общество.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, кабинет организован для пациентов, перенёсших острый инсульт и прошедших курс лечения в первичном сосудистом отделении ОБ №3, где они получают всю необходимую экстренную медицинскую помощь и проходят курс восстановления.

Кабинет работает без предварительной записи и без очереди в регистратуре. Прием ведут ангионевролог, медицинский психолог, эрготерапевт и логопед. Врачи проводят необходимый курс восстановительной терапии в том числе на дому у нетранспортабельных пациентов. Специалисты консультируют родственников и учат их правильно проводить занятия по реабилитации.

Помимо восстановления речи и памяти, важно восстановить и функции организма, которые были утрачены из-за инсульта. Для этого используют эрготерапию. Специалист помогает восстановить движение рук и ног пациента, заново учит застёгивать пуговицы, завязывать шнурки, готовить еду. Большие успехи в восстановлении приносит всё то, что связано с мелкой моторикой: рисование, лепка, вязание и вышивание.

Программа реабилитации входит в региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение", одна из его основных задач - снижение в регионе смертности от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч жителей к 2024 году. На сегодняшний день реабилитацию в кабинете поликлиники прошли более 60 пациентов от 30 до 80 лет.