Первокурсников тюменских вузов ждет посвящение в студенты

Областное посвящение в студенты для тюменских первокурсников состоится 22 ноября в 16:00 в "Золотых воротах Сибири". Для новоиспеченных учащихся вузов и ссузов подготовили образовательные площадки, квест, розыгрыш призов и обряд посвящения, завершится мероприятие концертом певицы Клавы Коки.

В рамках мероприятия первокурсники смогут познакомиться с деятельностью студенческих сообществ, объединений и молодёжных пространств Тюменской области. Сначала студентов ждут образовательные лекции для развития надпрофессиональных навыков, затем пройдет квест-игра на логику, креативное мышление и умение работать в команде. Те, кто успешно выполнят все задания, автоматически станут участниками розыгрыша призов. Мероприятие завершится концертом, хедлайнером станет российская певица Клава Кока, выступающая под лейблом Black Star, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Заявки на участие в мероприятии подали уже 500 участников из Тюмени, Тобольска и Ишима. Пройти регистрацию можно до 20 ноября по ссылке: https://vk.cc/9Z5yp9.

Для 30 участников проекта из других населенных пунктов организаторы предусмотрели возможность бесплатного проезда до Тюмени и обратно в день мероприятия. Для этого необходимо выложить на своих страничках в ВКонтакте массовые видео-визитки и отметить хештэги: #первокурсник72 #студсовет72.