Тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе новогодней открытки

Северный волшебник и покровитель Нового года Ямал Ири запустил конкурс на лучшую новогоднюю открытку, приуроченный к 150-летию почтовых карточек. Работы будут приниматься до 12 декабря.

О подготовке к встрече долгожданного зимнего праздника Ямал Ири объявил на своем сайте и призвал всех желающих создать авторскую праздничную открытку. Работы можно отправлять на почту yamaliri@yamaltour.info. Участники могут выбрать один из пяти сюжетов: изобразить, как Ямал Ири готовится к Новому году, нарисовать друзей и помощников волшебника, дом Ямал Ири. Открытка может поведать, как Ямал Ири едет в гости или как он проводит время с детьми. Автор вправе самостоятельно выбрать тему, связанную с Северным волшебником, пишет ИА "Тюменская линия" со ссылкой на организаторов конкурса.

Для участия необходимо прислать одну работу, нарисованную от руки или в цифровом виде, заявление на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных. Заявки принимаются на электронную почту yamaliri@yamaltour.info в сканированном виде в формате JPEG или pdf, а также в формате doc., docx. или rtf.

Итоги конкурса подведут 19 декабря, победителей наградят 20 декабря. Каждый участник получит по почте открытку с изображением своей конкурсной работы. Авторов 10 лучших работ наградят дипломом, набором открыток победителей конкурса и подарком от Ямал Ири.