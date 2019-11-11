Тюменские школьники рассказали депутатам, чего им не хватает для комфортной жизни

В школе № 89 прошла очередная деловая игра "Я – будущий депутат Тюменской городской думы". В этот раз в ораторском искусстве и знаниях избирательного права, помимо команды принимающей стороны соревновались представители школ №62 и № 9.

Команда "Добровольцы" школы №9 считает, что в городе станет уютнее и комфортнее, если люди будут добрее. Для этого нужно, чтобы тюменцы внимательнее и уважительнее относились друг к другу, любили и ценили свою малую родину, в городе нужно развивать добровольческое движение. Ребята выделили пять направлений для деятельности волонтеров: реальная помощь пожилым и инвалидам, фестиваль добрых дел, дни воинской славы, экологические акции, благоустройство парков, скверов и восстановление пригородных лесов.

"Я искренне верю, что вовлечение горожан в добровольцы, сделает наш город культурным, добрым и чистым", - резюмировала свое выступление капитан команды Полина Сарай.

Команда "Новое поколение" из школы №62 предложила повышать качество среднего образования. По мнению ребят, этому будут способствовать совместные с вузами образовательные проекты с использованием ресурсов университетов, а также возрождение школьных комбинатов, в которых можно получать основы профессий.

"Мы хотим, чтобы в век цифры образование было современным, комфортным, учитывающим потребности региона и города в кадрах", - заявил капитан команды Павел Трачук. В предвыборной программе "депутата" - строительство школы в Европейском микрорайоне, которая позволит разгрузить школу № 94 в Заречном микрорайоне, капитальный ремонт школы №62, а также развитие дополнительного образования детей и подростков на базе центра "Бригантина", спорткомплекса "Здоровье" и аквапарка "ЛетоЛето". Не обошли школьники вниманием вопросы безопасности пешеходов и экологические темы.

Команда "Темп" школы № 89 заострила внимание на необходимости улучшения материально-технической базы своей школы, комплексном развитии прилегающей к ней территории и в целом микрорайона. "Все мы хотим, чтобы Тюмень была современной, комфортной, уютной, безопасной и благоустроенной. Для этого ею должны управлять профессионалы с креативным мышлением, неравнодушные и ответственные люди. Именно тюменская единая молодежная партия станет той силой, которая объединит творчески мыслящих людей. Программа нашей "партии" в слогане "Молодежь за светлое будущее", - как бы подводя итог конкурсу капитанов, отметил Владислав Горбунов.

Выступления команд в этот раз оценивали председатель областного Избиркома Игорь Халин, председатель городской Избирательной комиссии Татьяна Гиблер, депутаты Тюменской городской думы Степан Киричук, Елена Бойко, Евгений Бакро и Александр Чепик. Эксперты высоко оценили уровень подготовки и знаний школьников, их неподдельную заинтересованность и потенциал.

"Прекрасный конкурс и команды. Все замечательно выступали. Как депутат записал все наказы четырнадцатого округа - буду прилагать все силы, чтобы их исполнить. Вы задали такой тон, что захотелось стать добровольцем. Большое вам спасибо", - поблагодарил участников конкурса Александр Чепик.

Елена Бойко пожелала конкурсантам, чтобы слова "добро совершенное своими руками, должно стать стилем жизни молодых" для участников конкурса были актуальны всегда.

Евгений Бакро пообещал все озвученные проблемы взять на карандаш и дал совет: "Если вы планируете когда-либо попытать свои силы в избирательной кампании или заняться политикой, то уже сейчас будьте аккуратными в соцсетях - все, что туда попадает, потом не вычеркнуть".

Степан Киричук также поблагодарил ребят за творческий подход, позитив и четко обозначенные проблемы, а одного из капитанов даже пригласил поучаствовать в ближайшем приеме избирателей.

"Очень познавательное и актуальное мероприятие. Здесь все серьезно: профессионально составленные вопросы капитанам и командам, понимание городских проблем, качественные агитационные материалы. Конечно, в этом есть и заслуга учителей, но чувствуется и неподдельный интерес к теме самих ребят, - поделился впечатлением с журналистами Степан Киричук. - Не все знают, кто такой депутат, чем он занимается. В игре дети узнали, как избирать, как избираться, задумались, какую пользу они сами могут принести обществу. Это больше чем урок. Возможно, в будущем кого-то из нынешних игроков вы увидите в депутатах".

1 /9

Тихонова Татьяна