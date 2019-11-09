В Тюменской области к переписи из карт убрали более 18 тысяч домов

В Тюменской области работу в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года завершили регистраторы. Они проверяли фактическое местонахождение каждого дома, занесенного в предварительные списки адресов. В итоге из списков удалялись снесенные, сгоревшие и разрушенные дома и включались вновь построенные здания.

"По результатам их работы актуализировано более 61 тыс. адресов домов. Добавлено в списки 9,5 тыс. новых домов. По разным причинам, включая исправление некорректных данных, полученных из административных источников, исключено 18,7 тыс. объектов. Установлено около 33 тыс. домов, изменивших адрес. Все изменения нанесены на картографический материал", — сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Предварительный обход домов облегчит труд переписчиков, которые в октябре 2020 года смогут пройти с опросом по конкретным действующим адресам.