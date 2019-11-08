Третий открытый Конгресс наставников России пройдет в Тюмени

Фото: пресс-служба НП «Деловой клуб»

В третий раз представители крупнейших нефтяных и производственных предприятий с разных регионов страны соберутся в Тюмени 25 – 26 ноября 2019 г. для обсуждения темы: "Наставничество 2.0: Производительность и качество", сообщает пресс-служба НП "Деловой клуб".

Президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса наставников, 14 февраля 2017 г. заявил "… Любовь к профессии, предполагает желание передать свои знания и опыт тем людям, которые будут заниматься этим дальше. Любой профессионал мечтает, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, развивалось и в будущем оказалось в надежных руках. Думаю, что как раз в этом и есть суть наставничества".

Организаторами Конгресса выступают Тюменский деловой Клуб и Центральный институт труда (Екатеринбург) при поддержке Государственной Думы РФ и Минэкономразвития РФ с участием представителей Агентства стратегических инициатив (Москва), Правительства Тюменской области, Тюменской областной Думы, Союза "Объединение работодателей Тюменской области", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Тюменской области, НП "Ассоциация по развитию ИТ Тюменской области".

Партнеры: АО "Северсталь Менеджмент" и Федеральная торговая сеть "Пятерочка".

Максим Орешкин, Министр экономического развития РФ, говоря о национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" отметил, что производительность труда – "это не про то, как много человек работает. Это про то, как мало он делает ненужной работы в процессе своей работы. Поэтому повышение производительности - это не про сокращение, не про увеличение рабочего времени, это про высвобождение рабочего времени для реальной работы, реального результата". Использование базовых принципов системы наставничества на производстве, да и в социальной сфере как раз и позволяет достичь этих результатов.

Ежегодное участие в пленарных заседаниях и работе секций принимает Андрей Ветлужских – депутат Государственной Думы РФ, член Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель федерации профсоюзов Свердловской области, председатель Союза наставников России.

Целевая аудитория Конгресса – это генеральные директора предприятий и руководители служб персонала, представители учебных центров, корпоративных и технических университетов, производственных объединений и предприятий, руководители федеральных и региональных Министерств, сотрудники администраций, депутаты Госдумы РФ и Тюменской области, руководители Правительств регионов России.

В секциях мероприятия принимают участие представители Международного сертификационного органа IMQ по России и СНГ, Национального центра производительности и крупнейших производственных и нефтяных предприятий страны.

На Пленарном заседании "Лучшие практики наставничества. Перезагрузка" 26 ноября планируется рассказ о вручении знаков "Почетный наставник Тюменской области"; награждение победителей региональных конкурсов наставничества "Сахалинский наставник", "Лучший наставник Республики Башкортостан", награждение победителей II Конкурса наставничества среди предприятий России на Кубок Никиты Изотова".

На данный момент участие в Конгрессе подтвердили 16 регионов страны, работа продолжается. В 2018 году в Конгрессе приняли участие представители крупнейших компаний из 21 региона страны. Более подробная информация о Конгрессе представлена на сайте: http://nastavnik72.tdkport.ru/

Место проведения: г. Тюмень, Тюменская областная Дума, ул. Республики, д. 52.

Уникальная возможность III Конгресса: участники, принимающие участие во всех мероприятиях имеют возможность получить Удостоверение Государственного образца от Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), подтверждающее прохождение обучения по программе "Наставничество на производстве".

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