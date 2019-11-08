В Тюмени пройдет личный прием по вопросам защиты прав детей

Совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних проведут первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов



Прием пройдет 14 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 24, кабинет 314.

При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения.

Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8(3452) 42-67-09.

Поступившие обращения будут рассмотрены, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, отметили в областной прокуратуре.