В Тюмени пройдет личный прием по вопросам защиты прав детей

15:00 08 ноября 2019
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Совместный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних проведут первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров и уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов


Прием пройдет 14 ноября 2019 года с 10:00 до 13:00 по адресу: Тюмень, улица Республики, 24, кабинет 314.

При себе заявителям необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения.
Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8(3452) 42-67-09. 

Поступившие обращения будут рассмотрены, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования, отметили в областной прокуратуре.

Теги: личный приём , омбудсмен , прокуратура
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