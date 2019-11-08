В Тюменской области стали реже брать ипотеку, чаще — потребительские кредиты

В Тюменской области стали меньше брать ипотечных жилищных кредитов, больше — потребительских и автокредитов. Об этом сообщает отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России. За 9 месяцев 2019 года жителям Тюменской области (с учетом ХМАО — Югры и ЯНАО) было предоставлено банковских кредитов на сумму более 414 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объемы выданных кредитов населению возросли на 17%.
Совокупная задолженность населения области по всем видам кредитов увеличилась в годовом выражении на 16% и достигла на 1 октября 2019 года 800 млрд рублей, из них 406 млрд рублей — ипотечные жилищные кредиты.
За прошедший год объем просроченной задолженности по кредитам населению в Тюменской области сократился на 17%, доля в общей сумме выданных кредитов снизилась до 3,2%.
Основной объем выданных ипотечных кредитов — почти 218 млрд рублей (54%) приходится на жителей Югры, 107 млрд рублей (26%) — юга области и 81 млрд рублей (20%) — Ямала.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с апреля 2019 года на 1 процентный пункт и составила 9,6% годовых. Средний размер ипотечного кредита в регионе — 2,4 млн рублей, средний срок выдачи — 18,9 лет.
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