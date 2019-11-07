Тюменцы могут пропутешествовать по Сибири XVII – начала XX века

Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменское музейно-просветительское объединение презентовало VR-тур "Дальняя Государева вотчина". Жители Тюмени, Тобольска и Ялуторовска могут путешествовать по вехам истории Сибири с XVII века и до 1917 года.

VR-тур, презентованный в Ночь искусств, стал постоянным выставочным проектом. Побывать на цифровой экскурсии в Тюмени можно в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Тур "Дальняя Государева вотчина" первым региональным VR-туром, разработанным в рамках регионального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". По словам руководителя информационно-аналитического центра культуры и искусства Ирины Грязновой, в процессе монтажа находится второй тур, запуск которого планируется в декабре.