Прокурор и глава Тюмени проведут прием граждан по вопросам ЖКХ

Завтра, 8 ноября, совместный прием граждан по вопросам ЖКХ проведут прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов, глава города Руслан Кухарук, начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая и представитель АО "УСТЭК".

Прием состоится с 16 до 17 часов в администрации города Тюмени по адресу улица Первомайская, 20, кабинет 804.

При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения. Записаться на прием можно по телефону 8 (3452)46-42-19.

Все обращения будут рассмотрены, при наличии оснований — приняты меры реагирования.