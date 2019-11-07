Прокурор и глава Тюмени проведут прием граждан по вопросам ЖКХ

Завтра, 8 ноября, совместный прием граждан по вопросам ЖКХ проведут прокурор города Тюмени Эдуард Гиматов, глава города Руслан Кухарук, начальник Государственной жилищной инспекции Тюменской области Лариса Боровицкая и представитель АО "УСТЭК".
Прием состоится с 16 до 17 часов в администрации города Тюмени по адресу улица Первомайская, 20, кабинет 804.
При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы по сути обращения. Записаться на прием можно по телефону 8 (3452)46-42-19.
Все обращения будут рассмотрены, при наличии оснований — приняты меры реагирования.
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