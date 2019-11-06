"Советников губернатора" опрашивают насчет семьи и материнства

Поучаствовать в опросе на новой онлайн-платформе "Советник губернатора" жителей Тюменской области призвал губернатор Александр Моор в социальных сетях.

"Первый опрос мы посвятили теме семьи и материнства. Всего за пять дней его прошли более 1,5 тысяч человек, большая часть которых — молодые родители и те, кто планирует ими стать, — говорится в посте. —Я приглашаю активных тюменцев приобщиться к этому большому сообществу советников губернатора и вместе найти ответы на важные вопросы".

Пройти опрос можно до 20 ноября после предварительной регистрации. На сайте отмечается, что после обработки всех анкет получить результаты опроса можно будет в рассылке.

Онлайн-платформа "Советник губернатора" была запущена 1 ноября. С ее помощью каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов — так описывает назначение ресурса Александр Моор.