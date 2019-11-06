Проконсультироваться у судебных приставов тюменцы смогут на горячей линии

В пятницу, 8 ноября, управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области организует горячую линию совместно с управлением Федеральной налоговой службы по Тюменской области и региональным управлением Росреестра.

С 11 до 13 часов тюменцы смогут задать вопросы, связанные с нахождением на исполнении исполнительных производств и применения мер принудительного исполнения; вопросы, касающиеся основных изменений, сроков и действующего порядка исчисления и уплаты налогов физических лиц на землю, имущество и транспорт, а также проконсультироваться по поводу сведений из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде. Специалисты ведомств ответят и на любые другие профильные вопросы.

Телефон горячей линии: +7(3452) 49-20-76.