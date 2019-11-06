Тюменец пришел навестить супругу в больнице, но сам оказался на больничной койке

От тяжелых последствий инсульта 74-летнего жителя Тюмени спасла безотлагательная медицинская помощь.

Пенсионер пришел навестить свою жену, которая находилась на стационарном лечении в ОКБ №2. Супруги общались в палате, как вдруг женщина заметила, что муж стал с трудом говорить, его речь превратилась в невнятный набор звуков, а левая половина лица слово осела вниз. Она тут же позвала в палату медсестру, которая заподозрила у мужчины инсульт. Тюменца уложили на каталку и транспортировали в неврологический кабинет.

В ходе диагностики врачи установили, что тромб полностью перекрыл кровоток в правой ветви средней мозговой артерии. Поскольку пациент был доставлен в период терапевтического окна, сразу после обследования ему провели тромболитическую терапию.

"С помощью внутривенного введения специальных лекарств кровяной сгусток удалось растворить и таким образом восстановить кровообращение головного мозга. К мужчине вернулась способность спокойно говорить и ходить, — сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

Показания к применению тромболитических препаратов ограничены, прежде всего, временным промежутком — их можно вводить не позже чем через 4,5 часа с момента развития инсульта, поэтому важно вовремя обратиться за помощью.