В Тюмени идет голосование за новый состав общественной палаты

Список граждан – представителей общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций, выдвинутых в состав Общественной палаты Тюмени, опубликован на сайте "Я решаю!"

Голосование продлится до 10 ноября. По итогам будет составлен общий рейтинг каждого, кто представлен в списке. Те 20 кандидатов, кто наберет простое большинство, войдут в состав Общественной палаты Тюмени.

Общественная палата – независимый коллегиальный совещательный орган. Он существует на добровольных началах. Срок полномочий составляет 3 года. Среди важнейших функций палаты: общественная экспертиза и контроль за работой органов власти. Общественная палата также призвана содействовать развитию институтов гражданского общества.

Кандидаты в состав Общественной палаты Тюмени:

Колупаев Вадим Александрович. До мая 2019 года - советник президента ПАО "Запсибкомбанк" по вопросам безопасности. Преподаватель в Тюменском индустриальном университете.

Григорьев Григорий Григорьевич. Ветеран Воздушно-десантных войск, председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск "Союз десантников", подполковник запаса. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги"

Богоделов Владимир Александрович. До августа 2017 года - директор ООО "Радио Тюмени". Награжден Почетной грамотой Губернатора Тюменской области, Благодарственным письмом Управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области. Объявлена Благодарность Посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации

Кульпина Екатерина Никодиновна. Пенсионер. Награждена Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, главы города Тюмени.

Ибрагимов Акрам Галимзянович. Председатель совета ветеранов пожарной охраны и спасателей Тюменской области. Награжден Благодарственным письмом губернатора Тюменской области, Тюменской Областной Думы, Общественной палаты Тюменской области

Бессонова Марина Игоревна. Врио директора Тюменского кардиологического научного центра, заслуженный врач РФ. Награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы, Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, Почетной грамотой губернатора Тюменской области, Российской Академии наук.

Гомель Надежда Ивановна. Член совета Тюменского городского объединения профсоюзов. Награждена Почетной грамотой губернатора Тюменской области, главы города Тюмени, Федерации независимых профсоюзов России, Благодарственным письмом Тюменской областной Думы

Могутова Людмила Михайловна. До октября 2014 года - заместитель директора департамента городского хозяйства АГТ. Награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы, Администрации города Тюмени, Почетной грамотой Тюменской областной Думы

Смолин Виктор Иванович. Пенсионер. Заслуженный строитель Российской Федерации. Почетный профессор Тюменской государственной архитектурно-строительной академии. Награжден Благодарственным письмом Тюменской областной Думы, Тюменской городской Думы, главы Администрации города Тюмени

Васильев Владимир Владимирович. Исполнительный директор саморегулируемой организации Ассоциация управляющих недвижимостью Тюменской области Некоммерческое партнёрство "Народный дом"

Астахова Марина Анатольевна. К.ю.н. доцент кафедры теории государства и права и международного права ТюмГУ

Аверкин Дмитрий Викторович. Индивидуальный предприниматель. Член ТРО ООО "Деловая Россия". Награжден Почетной грамотой ТРО ООО "Деловая Россия", Благодарственным письмом Представительства Агентства Стратегических Инициатив в УФО, координатора федерального проекта "Детский спорт"

Алимбаев Азат Сулейманович. Руководитель аппарата Централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Тюменской области

Бухер Юрий Евгеньевич. Директор ООО "Тюменская Энергетическая Компания". Член ТРО ООО "Деловая Россия"

Косогорова Ирина Николаевна. Генеральный директор ООО "Школа гостеприимства и сервиса". Член ТРО ООО "Деловая Россия"; член Межотраслевого экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Тюменской области; Председатель общественного совета при Роспотребнадзоре. Награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы, представительства Агентства Стратегических Инициатив в УФО, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Лосева Наталья Ивановна. Председатель Тюменской межрегиональной организации профсоюза работников жизнеобеспечения. Награждена Благодарственным письмом Тюменской областной Думы. Объявлена благодарность Председателя Тюменской областной Думы

Борисюк Андрей Валерьевич. К.м.н. до апреля 2018 года - главный врач Тюменского филиала Медицинского частного учреждения дополнительного профессионального образования "Нефросовет". Представитель ТРОФ ПСРЦ "Путь в жизнь". Объявлена благодарность председателя Тюменской областной Думы, губернатора Тюменской области

Ильин Ярослав Владимирович. Эксперт Экспертного научного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ. Член Общественного совета при УМВД России по Тюменской области, Ассоциации юристов России. Куратор социально-просветительского проекта "Открытая школа права" Тюменского государственного университета, награжден Почетной грамотой Ассоциации юристов России

Чебоксаров Владимир Васильевич. Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион Европы, заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе

Путильцев Сергей Леонидович. До декабря 2018 года - председатель комитета по связям с общественностью и СМИ в ТГД. Награжден Благодарственным письмом Тюменской городской Думы, Администрации города Тюмени, Почетной грамотой Тюменской областной Думы

Новицкая Антонина Ивановна. До августа 2016 года - председатель ТРОО "Женская инициатива". Награждена Благодарственным письмом Тюменской городской Думы, Администрации города Тюмени, Почетной грамотой Минздрава России

Кучеров Алексей Сергеевич. К.э.н. доцент кафедры техносферной безопасности ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Представитель межрегионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в Тюменской области, ХМАО – Югра, ЯНАО, региональный руководитель проекта "Дом садовода – опора семьи" ТРО ВПП "Единая Россия". Награжден Почетной грамотой департамента АПК Тюменской области. Объявлена благодарность заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации. Почетный работник агропромышленного комплекса России.