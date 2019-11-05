Об утилизации мебели и бытовой техники рассказали в ТЭО

Об особенностях утилизации крупногабаритного мусора рассказали в "Тюменском экологическом объединении". Это один из самых частых вопросов, который поступает на горячую линию регионального оператора.

Предметы мебели, крупную бытовую технику, велосипеды, коляски и тому подобное можно оставлять на контейнерных площадках. Этот вид отходов — часть твердых коммунальных, и регоператор забирает их без дополнительной оплаты. Единственное условие — не допустить захламления на площадке и неудобства другим потребителям.

"Нельзя помещать в контейнеры для ТКО и оставлять на площадке строительный мусор, автомобильные шины, опасные отходы. Такие, например, как ртутные лампы и градусники, биологические и медицинские отходы, горючие вещества, — отмечает начальник отдела экологии ООО "ТЭО" Евгений Распопов.

Как пяснил представитель регоператора, у запрещенных к выборсу в контейнеры отходов разные классы опасности, их утилизация должна производиться различными способами. Отдельные виды могут быть токсичны. Они не подлежат дальнейшей переработке и запрещены для захоронения без предварительной обработки.