В регионе определили лучших юных новаторов

Более 350 работ представили молодые тюменские исследователи в отборочном этапе областного конкурса "Шаг в будущее", из них только 243 участника смогли выступить на конференции и научной выставке.

Форум молодых исследователей прошел в Тюмени 26-27 октября. Особый интерес вызвала научная выставка, в которой приняли участие 70 школьников, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Среди представленных изобретений можно было увидеть робота для определения уровня радиации, волшебный рюкзак, мобильный определитель уровня влажности почвы, электронный сонар для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, по итогам форума из победителей в разных направлениях сформированы команды, которые будут представлять Тюменскую область на федерально-окружных и всероссийских соревнованиях. Составы делегаций будут опубликованы на сайте ТОГИРРО.

Добавим, что разработки школьников региона ежегодно получают высокую оценку окружного и всероссийского жюри, ребята привозят десятки наград и специальных призов, которыми крупнейшие предприятия отмечают перспективные идеи.