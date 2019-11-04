Фонд "Возрождение Тобольска" получил специальный приз конкурса "Просвещение через книгу"

Благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" получил специальный приз XIV открытого конкурса "Просвещение через книгу" за недавно презентованный в Москве в Русском географическом обществе издательский проект Аркадия Елфимова "Северный морской путь".

Книги посвящены освоению кратчайшего морского маршрута между Северной Европой и Восточной Азией. Четырехтомник пополнил серию знаменитого альманаха "Тобольск и вся Сибирь", став 18-изданием. Уникальность и значение этих книг уже оценили многие учёные, краеведы, издатели, писатели. Примечательно, что второе место в номинации "проза" получила книга Михаила Тарковского "Не в своей шкуре", также изданная фондом в серии "библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь".

Награждение состоялось 31 октября в Москве в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя. Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Организатор конкурса – Издательский совет Русской Православной Церкви при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.