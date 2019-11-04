В Тюмени строго следят за соблюдением правил благоустройства

Благодаря внимательной и ответственной работе квартальных с начала 2019 года в Тюмени выявлено более 4 тысяч нарушений правил благоустройства, что на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году.

При этом, как отмечает заместитель главы города Павел Перевалов, сократилась сумма наложенных штрафов, что говорит о снижении тяжести правонарушений. В 2019 году общая сумма штрафов составила 29,1 млн рублей. По данным на 31 октября, взыскано 18,3 млн рублей (63%). В 2018 году было 32 млн, взыскано 29,6 млн рублей.

Основная часть штрафов за земляные работы, зимнюю уборку, уборку. По земляным работам и уборке наблюдается снижение - до 10 млн и 6 млн соответственно. Снизилось число нарушений по содержанию насаждений.

Увеличение есть по зимней уборке, внешнему виду фасадов и объектов, размещению транспортных средств, пишет "Вслух.ру".