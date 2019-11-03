Школьники Тюменской области решают кейсы по профессиональным отраслям

Первый чемпионат по решению кейсов среди школьников "УрФО решает!" продолжается в Уральском федеральном округе. Кейс-турниры уже прошли по профессиям будущего в Тобольске и Ишиме, в финал прошли 7 команд и 10 команд, соответственно.

В ноябре очные отборочные этапы состоятся в Заводоуковске (9 ноября), Ялуторовске (16 ноября) и Тюмени (23 ноября). А с 17 по 24 ноября состоится заочный этап, в котором могут принять участие школьники из других регионов УрФО, пишет "Мегатюмень".

Проект призван помочь ребятам выбрать будущую специализацию в ходе решения кейсов, связанных с разными профессиональными отраслями. Также он учит решать задачи с помощью кейс-метода.

Проект стал продолжением регионального кейс-турнира для студентов и школьников Tyumen case school, который проходит в Тюменской области с 2014 года.

— В 2018 году в региональном чемпионате Tyumen case school принимало участие больше 40% школьников, а также участвовали команды из других регионов УрФО. Это подтолкнуло нас к созданию отдельного чемпионата, в котором мы даем возможность показать себя не только жителям Тюменского региона, но и всего Уральского федерального округа, — отметила куратор проекта "УрФО решает" Инна Корсун.

"УрФО решает!" реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, проект поддержали в размере 700 000 рублей.