Тюменские детсады и школы внедряют шахматное образование

Развитие шахматного образования в Тюменском районе вышло на новый уровень с открытием в этом году центров образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста".

Одним из направлений работы Центров является совершенствование навыков игры в шахматы, рассказали в пресс-службе администрации Тюменского района.

Педагоги Боровского детского сада "Журавушка" работают по проекту "Территория шахмат", который активно поддерживает депутат Госдумы, гроссмейстер Анатолий Карпов.

В "Журавушке" вывели свою методику. Начинают в пять лет со знакомства с фигурами, параллельно рассказывают детям о великих шахматистах и истории возникновения игры. Знакомясь с каждой фигурой и постепенно вводя их в игру, дети лучше запоминают детали шахматной партии. Занимаются два раза в неделю и в группах на мягких ковриках, и в спальнях, где есть шахматные столики для игры.

Как рассказала руководитель "Журавушки" Лариса Макеева, в детском саду проводят мастер-классы по игре в шахматы, устраивают выставки шахматного творчества и театрализованные представления, семейные турниры. Дети, которые занимаются уже второй год, побывали не только на районных, но и на областных соревнованиях.

Следующий этап приобщения к шахматам – школа. В Акияровской школе шахматным образованием занимаются уже семь лет. Начинали с первого класса, и за это время под руководством Динары Каримовой успел сформироваться коллектив, регулярно участвующий в районных и областных турнирах. На последних районных соревнованиях Акияровская школа заняла первое место среди школ второй группы.