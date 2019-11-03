Тюменцам до выхода на пенсию предлагают получить новую профессию

Тюменцы предпенсионного возраста могут повысить квалификацию или получить новую профессию в рамках специальной программы Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района, запущенной в 2019 году. Стать ее участниками могут как работающие, так и не трудоустроенные люди, сообщает ИА "Тюменская линия".

"Более 140 жителей Тюмени и Тюменского района предпенсионного возраста в этом году были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Подготовка ведется по таким профессиям, как маляр, облицовщик-плиточник, электромонтажник, швея, водитель погрузчика, бухгалтер, кадровик, помощник воспитателя и др. Мы помогаем выбрать нужную образовательную программу. Всех заинтересованных направляем на обучение постоянно, очереди нет", – рассказала начальник отдела профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района Юлия Ткач.

Активно пользуются программой переобучения предпенсионеров и работодатели. Это позволяет им без финансовых затрат повысить квалификацию работников. При этом обучение возможно и без отрыва от рабочего процесса – дистанционно. Срок обучения зависит от образовательной программы, но составляет не более трех месяцев.

Этой возможностью воспользовалась, например, медсанчасть "Нефтяник", направившая в сентябре сотрудников на обучение новым технологиям в реабилитационном сестринском деле и телемедицине. В настоящее время проходят обучение восемь специалистов Централизованной городской библиотечной системы и 24 работника ООО "Тюменьстальмост".

Получить более подробную информацию можно по телефонам 27-38-63, 27-36-05.