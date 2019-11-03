Юные тюменцы готовятся к олимпиаде по избирательному праву

Ученики 9-11 классов примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права, которая пройдет в Тюменской области с 20 ноября по 6 декабря.

Как сообщает ИА "Тюменская линия", задания будут включать пять ситуационных задач и написание эссе. За правильный ответ на ситуационную задачу начисляется пять баллов, за выполнение творческого задания - от одного до 15 баллов.

Средний балл каждого участника олимпиады определяется исходя из суммированных оценок. Участники, набравшие 39-40 баллов, признаются победителями олимпиады регионального этапа, получившие 32-38 баллов - призерами регионального этапа.

В состав жюри регионального этапа олимпиады вошли члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, работники аппарата комиссии и представители департамента образования и науки Тюменской области.

Сроки и место проведения олимпиады в каждом муниципальном районе Тюменской области устанавливают территориальные избирательные комиссии. С порядком проведения можно ознакомиться на сайте Избирательной комиссии Тюменской области в разделе "Документы".