Кардиологическое отделение тюменской ОКБ №3 ждет капремонт и переоборудование

Капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием ждет кардиологическое отделение стационара тюменской областной больницы №3 в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Уже приобретен 12-канальный электрокардиограф стоимостью 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Современный аппарат используется врачами ОБ №3 в стационарных условиях. Он мобилен, автономен и работает от аккумулятора, что позволяет использовать его для обследований в любом месте. Кардиограф имеет встроенную память, которая хранит тысячи исследований. При необходимости результаты можно записать на USB-носитель пациента или распечатать на внешнем принтере.

Технология 12-канального снятия кардиограммы позволяет провести наиболее объёмное исследование и диагностику быстрее, что существенно экономит время пациента и врача. Электрокардиограф оснащен программным модулем для контурного анализа ЭКГ и автоматического формирования заключения.

Прибор может передавать показания по радиоканалу в компьютер. Результаты при этом хранятся в базе данных медучреждения и врач может провести оценку динамики изменений работы сердца. Кардиологам также доступен и дистанционный анализ записи ЭКГ в режиме реального времени.