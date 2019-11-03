Тобольские школьники спасают деревья

Экологические акции в Тюменской области активно поддерживают школьники. Недавно учащиеся тобольской школы сдали 1,2 тонны макулатуры, приняв участие эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру – спаси дерево!", который завершился 1 ноября.

Школьники Тюменской области активно участвуют в экологических акциях. Так, например, ребята из Тобольска недавно приняли участие в эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру – спаси дерево!", который завершился 1 ноября. Задача акции была в том, чтобы привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

"Для производства бумаги требуется множество деревьев, которые росли долгие годы. А посадить новое дерево и вырастить – это большие затраты и усилия. К тому же, чтоб вырастить хорошее дерево нужно в среднем ждать 50 лет. Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным последствиям. Поэтому очень необходимо сдавать макулатуру", - пояснила педагог Наталья Фадеева.

Добавим, что также ребята из школ региона собирают и отдают на переработку батарейки и пластиковые крышечки. Ученики старших классов проводят классные часы для своих младших товарищей, где рассказывают о том, какой вклад в сохранение природы может внести каждый, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".