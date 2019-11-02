Родители тюменских школьников обсудили с учителями важные вопросы

Во время осенних каникул родители тюменских школьников имели возможность встретиться с учителями и обсудить с ними важные вопросы, касающиеся выпускных экзаменов, образовательных интернет-платформ и других актуальных тем, пишет "Мегатюмень".

Вместе со специалистами родители разбирались в том, как помочь подготовиться школьнику пройти контрольные испытания, как приобщить ребенка к здоровому образу жизни и вызвать негативное отношение к вредным привычкам, в каких олимпиадах и конкурсах могут участвовать ученики и какие преимущества они дают при поступлении в ВУЗ.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, много вопросов было связано с подготовкой детей к государственной итоговой аттестации и образовательным веб-платформам, которые сейчас используют на уроках.

Отметим, что во время марафона в школах проходили также практические занятия для родителей. Например, желающие могли познакомиться с процедурой экзамена и даже попробовать свои силы в решении заданий.