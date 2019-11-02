Творчество без границ: в Тюменском районе прошел конкурс среди жителей с ОВЗ

Участники районного фестиваля-конкурса творчества людей с ограниченными возможностями здоровья "Добру и пониманию путь открыт" доказали, что талант не знает границ. Мероприятие прошло в Доме культуры села Успенка.

Всего участие в фестивале приняли 80 жителей Тюменского района – представителей 21 муниципального образования - в номинациях "Вокал", "Художественное слово" и "Декоративно-прикладное творчество", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По итогам выступлений среди вокалистов первое место присуждено Эльзе Фоминой, второе – Анне Санниковой, третье – Валие Курмановой. Среди чтецов лучшими признаны Наталья Москвина, Мария Аржиловская и Нина Веркулеева.

Приз зрительских симпатий получил Борис Брисанов, покоривший зрителей и членов жюри песней "Облепиха". За волю к победе отмечен ембаевец Камиль Ахтямов.

Богатой получилась выставка работ, созданных руками участников фестиваля. В число лучших умельцев вошли Ирина Ямщикова, Галина Гусельникова, Марина Сальникова (1 место), Любовь Замятина, Галина Вязмина, Галина Лисина (2 место), Зоя Шарапова, Ралия Рахманова, Екатерина Журавлева и Надежда Фоменко (3 место).

В день проведения фестиваля участники смогли попробовать себя в новых творческих техниках в рамках организованных мастер-классов.

Как отметил глава Успенского муниципального образования Михаил Капустин, проведение фестиваля – добрая традиция. "Этот праздник проводится в стенах Успенского Дома культуры с 2013 года, и мы планируем и в дальнейшем принимать участников фестиваля", - заверил Михаил Александрович.

Радушную атмосферу праздника оценили начальник управления образования района Ольга Буторина, председатель районной Думы Валентин Клименко и председатель районной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Татьяна Дедукова. Они выразили признательность участникам конкурса за веру в себя, стремление развивать свои способности и делиться творчеством.