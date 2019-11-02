Музей Ивана-дурака в Ишиме начнет работу будущей весной

Этнографический музей Ивана-дурака планируют открыть в Ишиме весной 2020 года. По задумке организаторов, гости смогут погрузиться в душевную атмосферу и почувствовать свои корни.
Здание уже готово, осталось лишь оформить экспозицию. "Это будет настоящее, красивое, сибирское жилище. Кто сказал, что Иван-дурак плохо жил? У него были братья, отец. Само здание уже готово, весной нужно его оформить так, чтобы люди зашли и ахнули", - рассказала "Вслух.ру" Надежда Проскурякова, заведующая культурным центром им. П.П. Ершова МАУК "Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова".
У здания будет большое крыльцо, под размер считалочки: "на золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич...". "Будет душевно, красиво, интерактивно. Поэтому приглашаем всех на открытие", - говорит Надежда Леонидовна.
Добавим, что в июне 2020 года в Ишиме пройдут традиционные мероприятия: фестиваль народной культуры "Безруковский форпост", XV международная литературная премия имени П.П.Ершова, третий съезд потомков Ершова.
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