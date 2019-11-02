В Тюмени появился кабинет для тестирования сердечнососудистой системы

Оценивать выносливость сердечнососудистой системы и выявлять скрытые болезни будут в кабинете нагрузочных проб, открытие которого стало первым шагом в организации работу амбулаторного кардиологического центра на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Благодаря региональной программе национального проекта "Здравоохранение" в центр уже поставлены два аппарата ультразвуковой диагностики экспертного класса для эхокардиографии, УЗДГ сосудов, а до конца года запланирована поставка более 30 мониторов для ЭКГ и АД.

"Качественная и оперативная диагностика сердечнососудистых заболеваний, доступность медицинских услуг людям - ключевые задачи нацпроекта. Их решение поможет в установленные сроки достичь снижения смертности в регионе от болезней системы кровообращения до 419 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году", - уверен главный врач МКДЦ Дмитрий Бутов.

В кабинете будут проводить два теста с дозированной физической нагрузкой на беговой дорожке (тредмил) и на велосипеде (велоэргометр). Суть обоих методов одна – дать сердцу нагрузки, превышающую обычную активность. ЭКГ с нагрузкой помогает оценить выносливость сердечно-сосудистой системы и выявить скрытые болезни.

По словам заведующий АКЦ, кардиолога центра Елены Фроловой, проходить обследование в кабинете будут пациенты с подозрением на ишемическую болезнь сердца. Пока по направлению кардиологов центра, а с 2020 года – по направлению от специалистов поликлиник города по полисам обязательного медицинского страхования.

Процедура займет 25 минут. Пропускная способность кабинета до 20 человек в смену. В связи с существенным оснащением центра - доступность диагностических процедур возрастает в разы.