Тюменских студентов познакомили с профессией метролога в рамках "Недели без турникетов"

Студенты Тюменского индустриального университета узнали о профессии метролога, посетив ЦСМ Росстандарта в Тюменской области в октябре в рамках всероссийской акции "Неделя без турникетов".

Студенты увидели дефибриллятор, радар, эталонное оборудование для поверки средств измерений, применяемых для измерения параметров волоконно-оптических линий связи, учащиеся смогли в лаборатории поверки радиотехнических СИ. Большой интерес вызвала "тихая комната" - лаборатория для поверки акустических средств измерений, в которой созданы условия для подавления посторонних звуков, пишет "Тюменская линия".

Также студенты посетили лабораторию поверки электротехнических СИ, узнали о том, какое оборудование применяется для контроля качества электрической энергии. В лаборатории теплотехнических СИ увидели "черные тела" - излучатели для поверки средств бесконтактного измерения температуры, таких, как пирометры и тепловизоры. А в лаборатории поверки геометрических СИ – эталонное оборудование для измерения длины, углов, диаметров.

В лаборатории поверки физико-химических СИ студентам рассказали об оптических измерениях, и оборудовании, которое применяется в медицинских учреждениях и в обязательном порядке проходит проверку на соответствие заданным требованиям.