Тюменские поликлиники и почта сообщают график работы в праздник

В Тюмени почтовые отделения в праздник, День народного единства, работать не будут, городские поликлиники будут открыты в первой половине дня.

Комитет здравоохранения администрации города Тюмени напоминает, что 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении. Номер телефона службы экстренной медицинской помощи населению при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с сотового телефона: МТС – 103, "Мегафон" – 103, "Билайн" – 103.

В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России. Для отделений почтовой связи Тюменской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.