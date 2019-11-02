Тюменские поликлиники и почта сообщают график работы в праздник

17:35 01 ноября 2019
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В Тюмени почтовые отделения в праздник, День народного единства, работать не будут, городские поликлиники будут открыты в первой половине дня.

Комитет здравоохранения администрации города Тюмени напоминает, что 4 ноября медицинские учреждения будут работать с 9 до 12 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом организована  работа процедурного и перевязочного кабинетов. 

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении. Номер телефона службы экстренной медицинской помощи населению  при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с сотового телефона: МТС – 103, "Мегафон" – 103, "Билайн" – 103. 

В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России. Для отделений почтовой связи Тюменской области понедельник, 4 ноября, объявлен выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 

4 ноября доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет. Во вторник, 5 ноября, отделения почтовой связи будут работать в обычном режиме.

Теги: поликлиники , почта , праздник
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