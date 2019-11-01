В День народного единства тюменцы могут выиграть корзину молочной продукции

Настоящий праздник вкуса ждет тюменцев на Цветном бульваре 4 ноября. Компания "Золотые луга" является партнером гастрофестиваля "Пир горой", а это означает, что всех пришедших ожидает самая качественная и вкусная продукция.

Насыщенная праздничная программа стартует в День народного единства, 4 ноября, на Цветном бульваре. Концерт "Россия объединяет", гастрофестиваль "Пир горой" и множество других интересных развлечений ожидает тюменцев в выходной день.

Компания "Золотые луга" не осталась в стороне от важной даты и присоединилась к поздравлениям. На площадке с 11:00 до 15:00 состоится дегустация продукции "Живи здорово". Тюменцам представится возможность попробовать Ацидофилин, Наринэ и другую полезную молочную продукцию от местного производителя.

Праздник – это еще и подарки! Поэтому все желающие смогут испытать удачу и поучаствовать в конкурсах и розыгрышах вкусных призов.

Также для самых активных и инициативных стартует фотоконкурс. Для участия нужно будет сфотографироваться на мероприятии с хэштегом из сена #Золотыелуга, выставить фото в Инстаграм, отметить аккаунт "Золотые луга". Позже среди отметивших по хэштегу #золотыелугасено будет проведен розыгрыш корзины молочной продукции.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.