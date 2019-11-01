Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить в поездах дальнего следования

В канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне холдинг "РЖД" принял решение об обеспечении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

Оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года, можно уже сегодня. Количество поездок не ограничено.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание, сообщает пресс-служба холдинга "РЖД".