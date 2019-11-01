Одну из улиц Тюмени предлагают назвать в честь городского головы

В Тюмени в планировочном районе №7 "Гилевский" может появиться улица в честь Павла Ивановича Никольского, последнего почетного гражданина Тюмени дореволюционного периода. С таким предложением в комиссию по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в городе Тюмени обратилось ООО "Специализированный застройщик Строительство Бизнес Коммерция", сообщает городской департамент земельных отношений и градостроительства.

Павел Иванович Никольский (1860–1922) — врач, тюменский городской голова. Занимал должность городского головы с 1911 по 1919 годы, с 1919 по 1922 возглавлял первую городскую тюменскую больницу.

"Павел Иванович сделал всё необходимое для защиты заречной части Тюмени от наводнений, построил Успенско-Романовское городское начальное училище, завершил строительство городского водопровода. Много сделал для улучшения медицинского обслуживания тюменцев. Открыл несколько столовых, содержание которых осуществлялось за счет города", — говорится в обращении ООО "Специализированный застройщик Строительство Бизнес Коммерция".

Мнения тюменцев по этому вопросу принимаются до 15 ноября 2019 года. Для этого необходимо обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Светлана Маратовна), тел. 51-00-94, e-mail: SomovaSM@tyumen-city.ru.