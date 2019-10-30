Преподавателей тюменских колледжей пригласили на завод

Для преподавателей восьми профессиональных образовательных организаций Тюменской области провели семинар-экскурсию на завод "Профмодуль". Все они сейчас проходят дополнительную подготовку в Тюменском институте регионального развития образования.

По словам заместителя генерального директора завода Екатерины Пуртовой, преподаватели ознакомились с линиями по производству стеновых и кровельных сэндвич-панелей, профнастила и металлочерепицы: "Одна из главных проблем, которые сейчас существуют на заводах — это недостаток подготовленных, высокопрофессиональных специалистов. Мы готовы предлагать достойную заработную плату, но дефицит людей, способных работать на современных станках, все равно существует. Поэтому подобные семинары-экскурсии представляют взаимный интерес и для производственников, и для педагогов. В частности большой интерес у них вызвали темы, касающиеся особенностей современного технологического процесса обработки материалов и оптимизации технологических процессов".

Всего на заводе "Профмодуль" побывали 20 преподавателей, представляющие средние профессиональные учебные заведения Тюменской области.

"Подобные семинары — это неотъемлемая часть практико-ориентированного обучения. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с заводом с целью обмена опытом и актуализации профессиональных знаний в области материалообработки. В своих отзывах преподаватели отметили большую практическую значимость экскурсии, в ходе которой они ознакомились с автоматизацией технологических процессов и производств, их контролем, регулированием и управлением", — говорит ректор ТОГИРРО Ольга Ройтблат.