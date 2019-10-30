Водителей просят быть внимательнее на пересечении улицы Семовских с федеральной трассой

Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует автомобилистам внимательно следовать указаниям дорожных знаков на пересечении автодороги Курган — Тюмень и улицы Юрия Семовских. Не все водители обратили внимание на недавние изменения в организации дорожного движения на этом участке.

"Теперь на этом перекрестке с улицей Юрия Семовских при выезде от Медгорода разрешен поворот только направо, по федеральной автодороге со стороны Кургана — прямо и направо, по федеральной автодороге со стороны Тюмени — прямо и налево, здесь для поворота в поселок Комарово построена дополнительная переходно-скоростная полоса, а на светофоре установлена дополнительная секция со стрелкой, позволяющей повернуть с федеральной трассы в этот населенный пункт", — объясняют в ГИБДД.

На этой неделе на перекрестке произошло уже два ДТП из-за нарушения автомобилистами требований дорожных знаков. Водители проезжали по улице Семовских прямо, в поселок Комарово, несмотря на то, что этот маневр запрещен.