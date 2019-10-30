В думе Тюмени обсудят благоустройство города и готовность к зиме системы ЖКХ

Одиннадцатое заседание Тюменской городской думы VII созыва состоится 31 октября, начало в 10:00. В повестке дня пятнадцать вопросов, основными являются информация о реализации в городе Правил благоустройства и подготовка объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период.

В частности, представитель администрации расскажет депутатам о благоустройстве дворовых и прилегающих территорий, организации освещения и праздничного оформления, обустройстве площадок для выгула домашних животных и других мероприятиях, которые проводятся в рамках Правил благоустройства города, принятых в июне этого года.

Подготовка ЖКХ к зиме активно обсуждалась на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. Депутаты предлагают направить в адрес УСТЭК документ, регламентирующий сроки проведения ремонтных работ на теплосетях, а также продолжают настаивать на поиске адекватной по стоимости и качеству альтернативы ежегодной опрессовке труб.

Еще один важный вопрос, который предстоит рассмотреть народным избранникам на октябрьском заседании, - установление дополнительных категорий налогоплательщиков, подлежащих льготному налогообложению в 2020 году. Проектом решения предлагается освободить от уплаты земельного налога организации и предпринимателей, использующих участки для строительства или эксплуатации спортивных объектов, а также предоставить такую льготу организациям – держателям инвестиционных проектов Тюменской области.