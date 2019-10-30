Тюменские прокуроры выявили 779 нарушений в жилищной сфере

За девять месяцев 2019 года впрокуратура Тюменской области выявила 779 нарушений закона в жилищной сфере.

По-прежнему регистрируется немало нарушений в деятельности межведомственных комиссий, допускающих формальный подход к оценке и обследованию жилых помещений и многоквартирных домов на предмет их аварийности.

По результатам надзорных мероприятий прокуроры Упоровского и Исетского районов, а также Тобольская и Заводоуковская межрайонные прокуратуры в деятельности застройщиков нашли нарушения при строительстве многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Особое внимание прокуратура уделяла соблюдению прав участников долевого строительства жилья. В текущем году благодаря принятым прокуратурой совместно с правительством Тюменской области мерам введено в эксплуатацию 5 проблемных многоквартирных домов.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 98 должностных лиц, к административной ответственности — 23. По материалам прокурорских проверок возбуждено три уголовных дела.